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Іран розкритикував ЄС за плани покарати його за постачання балістики Росії

Новини — Понеділок, 14 жовтня 2024, 10:40 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі засудив заплановані санкції ЄС у відповідь на постачання балістичних ракет до Росії для використання у війні проти України. 

Про це він написав в соціальній мережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Країни-члени ЄС планують запровадити нові санкції проти Ірану у понеділок. Каральні заходи спрямовані на компанії та фізичних осіб, причетних до іранської програми з розробки балістичних ракет і постачання цієї та іншої зброї до Росії. 

Санкції також будуть накладені на державну авіакомпанію Iran Air.

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"Я чітко сказав і повторюю ще раз: ми не надавали балістичні ракети Росії. Якщо Європі потрібен привід, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайти іншу історію", – заявив іранський міністр. 

Він додав, що деякі європейці надали ізраїльському режиму всі види сучасного озброєння і беруть участь у військовій операції проти Ірану. 

У понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ Європейського Союзу збираються в Люксембурзі та обговорять подальшу військову підтримку України, а також – стан справ щодо санкцій проти Росії.

4 жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня.

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Іран санкції Війна з РФ
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