Прем’єр Грузії образився на критику Борреля: Тимчасові заяви, не варті уваги

Грузинський прем’єр-міністр і керівник виборчого штабу партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе відкинув критику з боку топдипломата ЄС Жозепа Борреля стосовно стану демократії в його державі.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кобахідзе цитує портал "Грузия Online".

Напередодні на пресконференції Боррель порівняв ситуацію в Грузії та Молдові з огляду на прийдешні вибори та заявив, що в Грузії "картина більш гнітюча", а дії грузинської влади "відводять країну зі шляху вступу до ЄС і свідчать про авторитаризм".

Кобахідзе, коментуючи слова топдипломата ЄС, сказав, що це "тимчасові заяви, тому не варто приділяти їм особливої уваги", а порівняння Грузії та Молдови назвав "абсолютно образливим".

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"(У Молдові. – Ред.) Немає політичного плюралізму, немає медіа-плюралізму. Коли тебе порівнюють із такою країною і водночас порівнюють у негативному контексті, це, природно, пил у вічі, хоча це і не заподіє шкоди нашій країні", – сказав грузинський прем’єр.

Він висловив упевненість, що після виборів у Грузії та "завершення війни в Україні" відносини з Євросоюзом "будуть перезавантажені".

За даними ЗМІ, лідери Європейського Союзу збираються заявити Грузії напередодні парламентських виборів цього місяця, що її уряд ставить під загрозу шлях країни до ЄС.

Вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня. Вони зіштовхнули керівну партію з розколотою прозахідною опозицією. За виборчим процесом пильно стежать міжнародні партнери країни.

Нагадаємо, 27 червня лідери країн та урядів ЄС вже заявляли про де-факто призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

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