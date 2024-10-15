Премьер Грузии обиделся на критику Борреля: Временные заявления, не стоящие внимания

Грузинский премьер-министр и руководитель избирательного штаба партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отверг критику со стороны топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о состоянии демократии в его государстве.

Как сообщает "Европейская правда", слова Кобахидзе цитирует портал "Грузия Online".

Накануне на пресс-конференции Боррель сравнил ситуацию в Грузии и Молдове, учитывая грядущие выборы, и заявил, что в Грузии "картина более удручающая", а действия грузинских властей "уводят страну с пути вступления в ЕС и свидетельствуют об авторитаризме".

Кобахидзе, комментируя слова топ-дипломата ЕС, сказал, что это "временные заявления, поэтому не стоит уделять им особого внимания", а сравнение Грузии и Молдовы назвал "абсолютно оскорбительным".

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"(В Молдове. – Ред.) нет политического плюрализма, нет медиа-плюрализма. Когда тебя сравнивают с такой страной и при этом сравнивают в негативном контексте, это, естественно, пыль в глаза, хотя это и не причинит вреда нашей стране", – сказал грузинский премьер.

Он выразил уверенность, что после выборов в Грузии и "завершения войны в Украине" отношения с Евросоюзом "будут перезагружены".

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза собираются заявить Грузии накануне парламентских выборов в этом месяце, что ее правительство ставит под угрозу путь страны в ЕС.

Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.

Напомним, 27 июня лидеры стран и правительств ЕС уже заявляли о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

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