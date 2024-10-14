Reuters: Саміт ЄС попередить Грузію щодо загрози для її вступу
Лідери Європейського Союзу збираються заявити Грузії напередодні парламентських виборів цього місяця, що її уряд ставить під загрозу шлях країни до ЄС.
Такий пасаж міститься у проєкті висновків саміту ЄС у Брюсселі 17-18 жовтня, із яким ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Грузія отримала статус кандидата на вступ в ЄС у грудні 2023 року, але все більш дружня до Росії риторика партії влади "Грузинська мрія" та ухвалення низки суперечливих законів викликають занепокоєння в західних столицях.
У проєкті висновків лідерів ЄС "підтверджує готовність Союзу підтримати грузинський народ на його європейському шляху", але також "повторює свою серйозну стурбованість щодо курсу дій грузинської влади".
"Європейська Рада нагадує, що такий курс дій ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто зупиняє процес вступу", – заявлять, як очікується, 27 глав держав і урядів ЄС заявлять, закликаючи Тбілісі до демократичних реформ.
"Європейська Рада очікує, що грузинська влада забезпечить, щоб майбутні парламентські вибори були вільними і чесними", – йдеться також в проєкті висновків лідерів ЄС.
Вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня. Вони зіштовхнули керівну партію з розколотою прозахідною опозицією. За виборчим процесом пильно стежать міжнародні партнери країни.
Нагадаємо, 27 червня лідери країн та урядів ЄС вже заявляли про де-факто призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".
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