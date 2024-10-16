Миколаїв отримає пожежну машину з острова Мен: авто викупив анонімний благодійник

Миколаїв отримає як благодійну допомогу пожежну машину, яка перед цим використовувалася на британському острові Мен, що розташований в Ірландському морі між Британією та Ірландією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Про підготовку передачі пожежної машини Миколаєву оголосила благодійна організація Manx Support for Ukraine (MSfU), вона ж буде опікуватися транспортуванням вантажівки.

Кошти на викуп пожежної машини надав анонімний благодійник. Це автомобіль Volvo 1999 року виробництва з резервуарами води і помпами.

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Представник організації, ветеран британської армії Джеймс Квінн, який буде водієм вантажівки на її довгому шляху до України, розповів, що її планують "запакувати" медичним обладнанням та спорядженням, що допоможе у роботі українських пожежників.

На додачу, MSfU допомагатиме відновлювати постраждалу від обстрілу пожежну частину Миколаєва. Готують допомогу також у вигляді генераторів та обігрівачів.

Раніше організація перегнала в Україну 54 пікапи і цілу вантажівку з медикаментами. Автомобілі переганяли до кордону з Польщею або безпосередньо в Україну 14 водіїв, що мають необхідні ліцензії. Квінн возив в Україну гуманітарну допомогу вже вісім разів.

Нагадаємо, патронат над відбудовою Миколаєва взяла на себе Данія, для цього у місті відкрили спеціальний офіс.

Нещодавно очільник МЗС України закликав партнерів долучатися до ініціативи патронату над регіонами та обирати, яку область вони будуть підтримувати.