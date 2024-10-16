Миколаїв отримає пожежну машину з острова Мен: авто викупив анонімний благодійник
Новини — Середа, 16 жовтня 2024, 08:48 —
Миколаїв отримає як благодійну допомогу пожежну машину, яка перед цим використовувалася на британському острові Мен, що розташований в Ірландському морі між Британією та Ірландією.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.
Про підготовку передачі пожежної машини Миколаєву оголосила благодійна організація Manx Support for Ukraine (MSfU), вона ж буде опікуватися транспортуванням вантажівки.
Кошти на викуп пожежної машини надав анонімний благодійник. Це автомобіль Volvo 1999 року виробництва з резервуарами води і помпами.
Представник організації, ветеран британської армії Джеймс Квінн, який буде водієм вантажівки на її довгому шляху до України, розповів, що її планують "запакувати" медичним обладнанням та спорядженням, що допоможе у роботі українських пожежників.
На додачу, MSfU допомагатиме відновлювати постраждалу від обстрілу пожежну частину Миколаєва. Готують допомогу також у вигляді генераторів та обігрівачів.
Раніше організація перегнала в Україну 54 пікапи і цілу вантажівку з медикаментами. Автомобілі переганяли до кордону з Польщею або безпосередньо в Україну 14 водіїв, що мають необхідні ліцензії. Квінн возив в Україну гуманітарну допомогу вже вісім разів.
Нагадаємо, патронат над відбудовою Миколаєва взяла на себе Данія, для цього у місті відкрили спеціальний офіс.
Нещодавно очільник МЗС України закликав партнерів долучатися до ініціативи патронату над регіонами та обирати, яку область вони будуть підтримувати.