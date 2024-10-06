Укр Рус Eng

Cибіга закликав більше країн доєднуватися до патронату над регіонами України

Новини — Неділя, 6 жовтня 2024, 14:51 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав більше країн-партнерів України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сибіга зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал, дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довгостроковий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.

Він нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи, надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.

"Закликаю партнерів України, які ще не зробили цього, долучатися до ініціативи президента Володимира Зеленського та обирати для патронату регіон, де вони можуть сприяти змінам", – зазначив Андрій Сибіга. 

Нагадаємо, Естонія зосередила свою допомогу на Житомирщині, Латвія – на Чернігівщині, Литва допомагає відбудовувати північ Київщини

Данія взяла патронат над Миколаєвом, а Італія зосередила ініціативи на відновленні у сфері культури, зокрема в Одесі. 

Під час першого візиту до України прем’єра Нідерландів Діка Схоофа Зеленський запросив Нідерланди взяти патронат над Запоріжжям

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ
Реклама: