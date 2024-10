Cибіга закликав більше країн доєднуватися до патронату над регіонами України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав більше країн-партнерів України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сибіга зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал, дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довгостроковий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.

There is a lot of potential in cooperation between Ukraine’s regions and the regions of our partner countries. A number of them have already taken patronage over Ukrainian cities and regions, providing essential assistance in recovery, investment, and business opportunities.

