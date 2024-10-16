Николаев получит пожарную машину с острова Мэн: автомобиль выкупил анонимный донор

Николаев получит в качестве благотворительной помощи пожарную машину, которая перед этим использовалась на британском острове Мэн, который расположен в Ирландском море между Британией и Ирландией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

О подготовке передачи пожарной машины Николаеву объявила благотворительная организация Manx Support for Ukraine (MSfU), она же будет заниматься транспортировкой грузовика.

Средства на выкуп пожарной машины предоставил анонимный благотворитель. Это автомобиль Volvo 1999 года производства с резервуарами воды и помпами.

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Представитель организации, ветеран британской армии Джеймс Куинн, который будет водителем грузовика на его долгом пути в Украину, рассказал, что его планируют "запаковать" медицинским оборудованием и снаряжением, которое поможет в работе украинских пожарных.

В дополнение, MSfU будет помогать восстанавливать пострадавшую от обстрела пожарную часть Николаева. Готовят помощь также в виде генераторов и обогревателей.

Ранее организация перегнала в Украину 54 пикапа и целый грузовик с медикаментами. Автомобили перегоняли до границы с Польшей или непосредственно в Украину 14 водителей, имеющих необходимые лицензии. Куинн возил в Украину гуманитарную помощь уже восемь раз.

Напомним, патронат над восстановлением Николаева взяла на себя Дания, для этого в городе открыли специальный офис.

Недавно глава МИД Украины призвал партнеров участвовать в инициативе патроната над регионами и выбирать, какую область они будут поддерживать.