Аналітики ISW назвали ймовірну причину рішення Путіна відправляти військових КНДР в Україну
Росія могла укласти з Північною Кореєю договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", щоб, серед іншого, мати змогу залучити особовий склад армії країни до війни в Україні через ймовірне небажання оголошувати хвилю мобілізації на території РФ.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, передає "Європейська правда".
Як зазначили аналітики, таким чином очільник Кремля Владімір Путін, ймовірно, намагається уникати оголошення мобілізації в Росії.
У звіті наголошується, що він продовжує покладатися на пошук альтернативних шляхів формування війська, щоб уникнути "внутрішніх наслідків" загальної мобілізації або ще однієї хвилі часткової.
Аналітики стверджують, що особливо гостро це питання постало для Путіна після початку операції українських Сил оборони у Курській області, яка призвела до потреби в новій живій силі.
Водночас у звіті акцентували, що Путін не хоче запроваджувати ширшу мобілізацію, а натомість більше готовий залучити до російської армії північнокорейський персонал та вдатися до інших нерегулярних зусиль формування війська.
Як відомо, нещодавно президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.
Напередодні Сполучені Штати заявили, що стурбовані такими повідомленнями.
Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.
Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.