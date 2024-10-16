Аналітики ISW назвали ймовірну причину рішення Путіна відправляти військових КНДР в Україну

Росія могла укласти з Північною Кореєю договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", щоб, серед іншого, мати змогу залучити особовий склад армії країни до війни в Україні через ймовірне небажання оголошувати хвилю мобілізації на території РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, передає "Європейська правда".

Як зазначили аналітики, таким чином очільник Кремля Владімір Путін, ймовірно, намагається уникати оголошення мобілізації в Росії.

У звіті наголошується, що він продовжує покладатися на пошук альтернативних шляхів формування війська, щоб уникнути "внутрішніх наслідків" загальної мобілізації або ще однієї хвилі часткової.

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Аналітики стверджують, що особливо гостро це питання постало для Путіна після початку операції українських Сил оборони у Курській області, яка призвела до потреби в новій живій силі.

Мапа: Deepstate

Водночас у звіті акцентували, що Путін не хоче запроваджувати ширшу мобілізацію, а натомість більше готовий залучити до російської армії північнокорейський персонал та вдатися до інших нерегулярних зусиль формування війська.

Як відомо, нещодавно президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Напередодні Сполучені Штати заявили, що стурбовані такими повідомленнями.

Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.

Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.