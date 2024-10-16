Аналитики ISW назвали вероятную причину решения Путина отправлять военных КНДР в Украину

Россия могла заключить с Северной Кореей договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", чтобы, среди прочего, иметь возможность привлечь личный состав армии страны к войне в Украине из-за вероятного нежелания объявлять волну мобилизации на территории РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, передает "Европейская правда".

Как отметили аналитики, таким образом глава Кремля Владимир Путин, вероятно, пытается избежать объявления мобилизации в России.

В отчете отмечается, что он продолжает полагаться на поиск альтернативных путей формирования войска, чтобы избежать "внутренних последствий" всеобщей мобилизации или еще одной волны частичной.

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Аналитики утверждают, что особенно остро этот вопрос встал для Путина после начала операции украинских Сил обороны в Курской области, которая привела к потребности в новой живой силе.

Мапа: Deepstate

В то же время в отчете акцентировали, что Путин не хочет вводить широкую мобилизацию, а вместо этого больше готов привлечь в российскую армию северокорейский персонал и прибегнуть к другим нерегулярным усилиям формирования войска.

Как известно, недавно президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.

Накануне Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены такими сообщениями.

Северная Корея, как известно, поставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, хотя эти страны пытаются заявлять, что это неправда.

Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.