Аналитики ISW назвали вероятную причину решения Путина отправлять военных КНДР в Украину
Россия могла заключить с Северной Кореей договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", чтобы, среди прочего, иметь возможность привлечь личный состав армии страны к войне в Украине из-за вероятного нежелания объявлять волну мобилизации на территории РФ.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, передает "Европейская правда".
Как отметили аналитики, таким образом глава Кремля Владимир Путин, вероятно, пытается избежать объявления мобилизации в России.
В отчете отмечается, что он продолжает полагаться на поиск альтернативных путей формирования войска, чтобы избежать "внутренних последствий" всеобщей мобилизации или еще одной волны частичной.
Аналитики утверждают, что особенно остро этот вопрос встал для Путина после начала операции украинских Сил обороны в Курской области, которая привела к потребности в новой живой силе.
В то же время в отчете акцентировали, что Путин не хочет вводить широкую мобилизацию, а вместо этого больше готов привлечь в российскую армию северокорейский персонал и прибегнуть к другим нерегулярным усилиям формирования войска.
Как известно, недавно президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.
Накануне Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены такими сообщениями.
Северная Корея, как известно, поставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, хотя эти страны пытаются заявлять, что это неправда.
Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.