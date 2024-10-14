Зеленський виступить на саміті ЄС, має представити "план перемоги"

Президент Володимир Зеленський виступить на засіданні Європейської ради 17-18 жовтня, яка зокрема буде присвячена подальшій підтримці України – ймовірно, глава держави презентує лідерам ЄС український "план перемоги".

Як повідомляє "Європейська правда", факт виступу Зеленського підтвердив "Українській правді" його речник Сергій Никифоров.

Хоча Никифоров не уточнив теми виступу президента, той у вечірньому зверненні в понеділок, 14 жовтня, заявив, що цього тижня "ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни".

"Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", – додав він.

Реклама:

Раніше анонсувалось, що на зустрічі 17-18 жовтня лідери ЄС обговорять загарбницьку війну Росії проти України "в усіх її вимірах, зокрема розвиток подій на фронті, а також продовження всебічної підтримки України та її народу".

Нагадаємо, раніше Зеленський представив "план перемоги" президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, після чого здійснив турне Європою та поділився планом із лідерами Франції, Італії та Великої Британії.

Відомо, що першим пунктом плану є запрошення України до членства в НАТО.