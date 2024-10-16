В Раде раскрыли детали "плана победы", который представил депутатам Зеленский

"План победы" Зеленского, который он представил партнерам и только что раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

Как сообщает "Европейская правда", такие детали раскрыл депутат Алексей Гончаренко. Трансляцию выступления Зеленского в Верховной Раде опубликовали с задержкой.

Первый пункт плана предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего нужна решимость партнеров.

Второй пункт говорит о переносе войны на территорию России, чтобы менять настроения рядовых россиян, привлечении союзников к сбиванию российских ракет и дронов в украинском небе и снятии ограничений на применения Украиной дальнобойного западного оружия.

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Третий пункт предполагает размещение в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания", достаточного для защиты страны в будущем. Для этого пункта есть секретное приложение, которое передали западным партнерам.

В нем же говорится о совместном производстве оружия, в том числе финансировании Западом производства оружия в Украине.

Четвертый пункт предусматривает соглашение Украины с союзниками – ЕС и США – об инвестициях в добычу в Украине интересных для многих стран ценных ресурсов – урана, титана и лития, что будет преимуществом для всех сторон.

Пятый пункт плана рассчитан на послевоенное время и предусматривает использование уникального опыта украинских военных для укрепления обороны всего Альянса и усиления безопасности всей Европы.

17-18 октября Владимир Зеленский выступит на заседании Европейского совета и также должен представить там "план победы".

На прошлой неделе президент Украины совершил турне по ключевым европейским столицам и рассказал детали плана лидерам Британии, Франции, Германии и Италии.