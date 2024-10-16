Україна пропонує Заходу розмістити у себе стратегічний неядерний пакет стримування РФ

В рамках "плану перемоги" Україна пропонує партнерам розмістити на своїй території стратегічний неядерний пакет стримування, достатній для захисту від РФ у майбутньому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час представлення свого "плану перемоги" у Верховній Раді.

Стримування є третім пунктом плану перемоги.

За словами Зеленського, до цього пункту є таємний додаток. Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, і мають отримати інші країни.

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"Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді.

Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками", – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії до таких перспектив: або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

"Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни. Мир завдяки силі", – заявив президент.

За його словами, цей пункт можна забезпечити, зокрема, фінансуванням у межах уже укладених безпекових угод із партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з 5 пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.