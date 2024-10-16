Украина предлагает Западу разместить у себя стратегический неядерный пакет сдерживания РФ

В рамках "плана победы" Украина предлагает партнерам разместить на своей территории стратегический неядерный пакет сдерживания, достаточный для защиты от РФ в будущем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления своего "плана победы" в Верховной Раде.

Сдерживание является третьим пунктом плана победы.

По словам Зеленского, к этому пункту есть секретное приложение. Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии, и должны получить другие страны.

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"Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа.

Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками", – пояснил Зеленский.

По его словам, Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания в соответствии с определенными военными целями.

"То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия или идет в дипломатию, или идет... к потере ее машины войны. Мир благодаря силе", – заявил президент.

По его словам, этот пункт можно обеспечить, в частности, финансированием в рамках уже заключенных соглашений по безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского, который он представил партнерам и только что раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.