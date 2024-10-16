Зеленський пояснив, чому Україна має отримати запрошення до НАТО вже зараз

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна отримати запрошення до НАТО зараз, адже протягом довгого часу Росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі задля посягання на безпеку країни.

Про це він заявив під час презентації "плану перемоги" у Верховній Раді, передає "Європейська правда".

Як стало відомо, перший пункт "плану перемоги" України передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

Зеленський акцентував, що українці – демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику.

Реклама:

За його словами, протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі, а саме – факт, що Україна не є членом НАТО.

"Саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. Тепер факт запрошення для України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру", – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна розуміє, що членство в НАТО – це питання подальшого, а не теперішнього.

Проте, на його думку, очільник Кремля Владімір Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.

"Росіяни повинні це відчути – що їхній цар програв геополітично", – наголосив він.

Зеленський акцентував, що запрошення – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості, й наразі воно символізує значно більше, ніж тільки НАТО.

"Рішучість у питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні.

Саме тому це початковий пункт "плану перемоги", – підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський представив "план перемоги" президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, після чого здійснив турне Європою та поділився планом із лідерами Франції, Італії та Великої Британії.

Посол України в НАТО Наталія Галібаренко заявила, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.