Зеленский объяснил, почему Украина должна получить приглашение в НАТО уже сейчас

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна получить приглашение в НАТО сейчас, ведь в течение долгого времени Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе для посягательства на безопасность страны.

Об этом он заявил во время презентации "плана победы" в Верховной Раде, передает "Европейская правда".

Как стало известно, первый пункт "плана победы" Украины предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего нужна решимость партнеров.

Зеленский акцентировал, что украинцы – демократическая нация, которая доказала, что может защищать Евроатлантику.

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По его словам, десятилетиями Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно – факт, что Украина не является членом НАТО.

"Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина понимает, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего.

Однако, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные.

"Россияне должны это почувствовать – что их царь проиграл геополитически", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что приглашение – это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости, и сейчас оно символизирует гораздо больше, чем только НАТО.

"Решительность в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. Именно поэтому это начальный пункт "плана победы", – подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский представил "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, после чего совершил турне по Европе и поделился планом с лидерами Франции, Италии и Великобритании.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО до того, как Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это было бы достойным наследием для президента США.