Зеленський і Стармер весь ранок говорили про "план перемоги"

Прем'єр Британії Кір Стармер розповів, що весь ранок провів за обговоренням з президентом України Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Кір Стармер і Володимир Зеленський зустрілися у четвер вранці на Даунінг-стріт.

фото Reuters

Прем'єр Британії також приймав генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Вітаючи Рютте, Стармер сказав, що вони з Зеленським "провели весь ранок, обговорюючи план перемоги".

Рютте у свою чергу сказав, що "йдеться про Україну, але також про захист Заходу і про те, як ми залишаємось у безпеці".

Доповнено о 14:26: президент Зеленський згодом повідомив у своєму Telegram-каналі, що він та Стармер домовилися опрацювати "план перемоги" разом із союзниками.

Крім того, у четвер в українського президента запланований візит до Парижа, де його прийме президент Емманюель Макрон в Єлисейському палаці.

А напередодні неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про візит до Берліна стало відомо після скасування засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня через зміну планів президента США Джо Байдена. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано. Детально "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.