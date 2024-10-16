ЗМІ: Єврокомісія закриє очі на призупинення Польщею права на притулок

Європейська комісія закриє очі на тимчасове призупинення дії права на притулок у Польщі і не буде карати Варшаву.

Про це кореспондентка RMF FM дізналась від дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Брюссель не ініціюватиме жодних каральних процедур проти Польщі.

Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що "зараз в ЄС існує згода на дуже суворі заходи щодо міграції". Він пояснив, що це пов'язано з політичним зсувом вправо по всьому Євросоюзу.

Реклама:

"Ми розуміємо Польщу і не здивовані", – сказав він.

Співрозмовники навіть пояснюють рішення прем'єра Польщі Дональда Туска. Ці пояснення включають аргументи про гібридну війну, яку ведуть Білорусь і Росія: "Це тактика війни проти Польщі".

Брюссель не бачить проблеми в тому, що таким рішенням Польща порушує верховенство права. Фінляндія, Польща та країни Балтії вже давно піднімають питання, пов'язані зі східним кордоном, і висловлюють занепокоєння.

"Ми не можемо дозволити Росії і Білорусі використовувати наші цінності і право притулку проти нас і підривати нашу демократію", – сказав представник Єврокомісії.

"Туск належить до Європейської народної партії, тієї ж фракції, з якої походить голова ЄК Урсула фон дер Ляєн. І він є найважливішим лідером ЄНП в Європейській раді. Їй важко зачепити його", – сказав один з дипломатів ЄС.

Гіршою новиною для Туска є відсутність грошей у поточному бюджеті ЄС на фінансування програми "Східний щит" зі зміцнення східного кордону. Як стало відомо RMF FM, такі кошти можуть бути знайдені в бюджеті на 2028-2034 рр.

Певною мірою в Брюсселі є розуміння позиції Польщі, яка не хоче, щоб положення про пакт про притулок і міграцію було включено до остаточних висновків саміту ЄС, який розпочинається в четвер.

Річ у тому, що Польща (як і Угорщина) голосувала проти нього в травні цього року. Заперечення Туска може означати ризик того, що в остаточних висновках саміту взагалі не буде жодного положення про міграцію. Досі таке траплялося лише одного разу, коли такі висновки були заблоковані Угорщиною.

Варшава не погоджується на будь-які положення про прискорення імплементації міграційного пакту (а це вимога голови ЄК), оскільки побоюється, що це може бути рівнозначним прискоренню виконання зобов'язань щодо прийому нелегальних мігрантів або сплати фінансового внеску за кожну не прийняту особу.

Все вказує на те, що на саміті в четвер відбудеться "поглиблена дискусія" щодо міграції, а висновки будуть прийняті на наступному саміті в грудні.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

У Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни щодо дотримання прав людини.

Після цього Туск наполіг, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.