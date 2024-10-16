СМИ: Еврокомиссия закроет глаза на приостановление Польшей права на убежище

Европейская комиссия закроет глаза на временное приостановление действия права на убежище в Польше и не будет наказывать Варшаву.

Об этом корреспондент RMF FM узнала от дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

Брюссель не будет инициировать никаких карательных процедур против Польши.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что "сейчас в ЕС существует согласие на очень строгие меры по миграции". Он пояснил, что это связано с политическим сдвигом вправо по всему Евросоюзу.

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"Мы понимаем Польшу и не удивлены", – сказал он.

Собеседники даже объясняют решение премьера Польши Дональда Туска. Эти объяснения включают аргументы о гибридной войне, которую ведут Беларусь и Россия: "Это тактика войны против Польши".

Брюссель не видит проблемы в том, что таким решением Польша нарушает верховенство права. Финляндия, Польша и страны Балтии уже давно поднимают вопросы, связанные с восточной границей, и выражают беспокойство.

"Мы не можем позволить России и Беларуси использовать наши ценности и право убежища против нас и подрывать нашу демократию", – сказал представитель Еврокомиссии.

"Туск принадлежит к Европейской народной партии, той же фракции, из которой происходит председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. И он является важнейшим лидером ЕНП в Европейском совете. Ей трудно задеть его", – сказал один из дипломатов ЕС.

Худшей новостью для Туска является отсутствие денег в текущем бюджете ЕС на финансирование программы "Восточный щит" по укреплению восточной границы.

Как стало известно RMF FM, такие средства могут быть найдены в бюджете на 2028-2034 гг.

В определенной степени в Брюсселе есть понимание позиции Польши, которая не хочет, чтобы положение о пакте об убежище и миграции было включено в окончательные выводы саммита ЕС, который начинается в четверг. Дело в том, что Польша (как и Венгрия) голосовала против него в мае этого года.

Возражения Туска может означать риск того, что в окончательных выводах саммита вообще не будет ни одного положения о миграции. До сих пор такое случалось лишь однажды, когда такие выводы были заблокированы Венгрией.

Варшава не соглашается на любые положения об ускорении имплементации миграционного пакта (а это требование председателя ЕК), поскольку опасается, что это может быть равнозначным ускорению выполнения обязательств по приему нелегальных мигрантов или уплате финансового взноса за каждое не принятое лицо.

Все указывает на то, что на саммите в четверг состоится "углубленная дискуссия" по миграции, а выводы будут приняты на следующем саммите в декабре.

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам угрожают нарушением обязательств страны по соблюдению прав человека.

После этого Туск настоял, что безопасность польской границы не будет предметом переговоров.