Уряд Польщі схвалив стратегію протидії нелегальній міграції: ЗМІ дізнались нові деталі

Польський уряд на засіданні у вівторок, 15 жовтня, схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

Про це повідомило видання money.pl, яке ознайомилось із текстом непублічної стратегії, пише "Європейська правда".

Документ під назвою "Комплексна і відповідальна міграційна стратегія Польщі на 2025-2030 роки" має понад 30 сторінок і складається з восьми розділів. У них розглядаються такі питання, як право мігрантів на притулок, доступ до ринку праці та інтеграція.

Стратегія, як пише money.pl, передбачає зміцнення прикордонної інфраструктури та надання прикордонникам і поліції можливостей "більш ефективно протидіяти переміщенню людей через територію Польщі". Для координації міграційної політики пропонується створити окремий орган влади.

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Зміни, які цитує ЗМІ зі стратегії, стосуються візової політики – вона має стати більш вибірковою, аби зменшити кількість в'їздів для іноземців, та створення національної програми повернення іноземців, чия присутність у Польщі була б "невиправданою або небажаною".

Що ж стосується іноземців, які все ж потрапляють у Польщу, то стратегія пропонує визначати їхній статус залежно від ступеня їхньої інтеграції. Інтеграція буде обов'язкова й для іноземців, які отримують притулок із гуманітарних міркувань.

З тексту, який наводить money.pl, підтверджується озвучене раніше прем’єром Польщі Дональдом Туском положення про можливе призупинення права на притулок у разі "загроз гібридних дій" та стосовно іноземця, "щодо якого є підстави вважати його загрозою для суспільства приймаючої держави".

Додатково, пише видання, Польща хоче суттєво переглянути трудову міграцію, посиливши критерії для дозволу іноземцям приїжджати задля роботи, та посилити вимоги для надання дозволів на навчання в польських вишах.

Окремо уточнюється, що для низки країн, зокрема України, умови працевлаштування іноземців наразі не змінюються, але не виключений їхній перегляд з 2025 року.

Будуть також посилені вимоги для отримання польського громадянства: буде запроваджено "громадянський тест", вимагатиметься знання польської мови. Переглянуть і процедури надання статусу репатріанта та "карти поляка", пише money.pl.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.

Після цього Туск наполіг, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.