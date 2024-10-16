У німецькому місті заборонили кактуси у школах і дитсадках

Влада міста Плеттенберг у землі Північний Рейн-Вестфалія заборонила ставити горщики з кактусами в муніципальних будівлях після інциденту з пораненням чоловіка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на t-online.

Заборону на кактуси в Плеттенберзі ініціювали після того, як працівник однієї з місцевих шкіл отримав серйозну травму через цю рослину. Її характер не уточнюють "у зв'язку з необхідністю захисту особистих прав і конфіденційності" людини.

"Те, що було синцем на руці дорослого чоловіка, могло стати неприємною травмою обличчя для маленької дитини в тому ж місці", – заявили в міській раді Плеттенберга.

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Заборону оголосили кілька тижнів тому, причому вона стосувалась не лише муніципальних шкіл і дитячих садків, а й усіх приміщень, які перебувають у муніципальній власності. Нещодавно влада прозвітувала про успішне впровадження заходу.

"Навіть якщо це розпорядження здається надмірним, зайвим або смішним для деяких співробітників, воно має серйозні підстави для захисту здоров'я всіх співробітників і, перш за все, дітей у школах і дитячих садках", – наголосили у владі Плеттенберга.

Там водночас підкреслили, що заохочують розміщення будь-яких інших зелених рослин, "просто це вже не повинні бути кактуси".

Нещодавно міська влада Праги заборонила нічні барні тури, які організовують туристичні компанії, через нібито некультурну поведінку приїжджих іноземців.

А у швейцарському кантоні Во минулого року заборонили вести політичні дискусії в навчальних закладах перед місцевими виборами.