Прага заборонила нічні барні тури

Міська влада Праги в понеділок, 14 жовтня, заборонила так звані барні тури (pub crawl) – відвідування низки барів протягом нічного часу, які часто організовують туристичні компанії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Відповідно до рішення, барні тури в столиці Чехії з 22:00 до 6:00 будуть заборонені. На звичайні туристичні групи заборона поширюватись не буде.

Причиною ухвалення заборони назвали "нерозумне вживання алкоголю і деструктивну поведінку, пов'язану з барними турами".

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Це, стверджують законодавці, може "створити враження відсутності культури в суспільстві, знизити відчуття безпеки", а також "негативно вплинути" на сприйняття Праги туристами, інвесторами та жителями.

Празьке агентство Pub Crawl, відоме нічними барними турами, розкритикувало дії міської влади, назвавши заборону популізмом. Там вказали, що гіди попереджають туристів про необхідність поводитись тихо, а самі тури тривають не пізніше 00:30.

Прага вже давно має справу з алкогольним туризмом – поїздками молодих іноземців, зокрема задля вживання алкоголю, а також із переповненням центру міста відвідувачами.

За даними Чеського статистичного управління, у 2023-му в празьких готелях і пансіонатах зупинилося 7,4 мільйона туристів – на чверть більше, ніж за рік до того.

Нагадаємо, раніше влада іспанських Балеарських островів розширила обмеження на вживання алкоголю на вулицях, намагаючись боротися з надмірним вживанням спиртних напоїв у туристичних зонах.

Польський Краків заборонив продаж алкоголю на АЗС і в магазинах у нічний час.