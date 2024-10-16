В немецком городе запретили кактусы в школах и детсадах

Власти города Плеттенберг в земле Северный Рейн-Вестфалия запретили ставить горшки с кактусами в муниципальных зданиях после инцидента с ранением мужчины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на t-online.

Запрет на кактусы в Плеттенберге инициировали после того, как работник одной из местных школ получил серьезную травму из-за этого растения. Ее характер не уточняют "в связи с необходимостью защиты личных прав и конфиденциальности" человека.

"То, что было синяком на руке взрослого мужчины, могло стать неприятной травмой лица для маленького ребенка в том же месте", – заявили в городском совете Плеттенберга.

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Запрет объявили несколько недель назад, причем он касался не только муниципальных школ и детских садов, но и всех помещений, находящихся в муниципальной собственности. Недавно власти отчитались об успешном внедрении мероприятия.

"Даже если это распоряжение кажется чрезмерным, лишним или смешным для некоторых сотрудников, оно имеет серьезные основания для защиты здоровья всех сотрудников и, прежде всего, детей в школах и детских садах", – отметили во власти Плеттенберга.

Там в то же время подчеркнули, что поощряют размещение любых других зеленых растений, "просто это уже не должны быть кактусы".

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