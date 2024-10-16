У Грузії попередили про фейкові матеріали, покликані спровокувати заворушення перед виборами

Грузинські силовики попередили про ймовірний план розповсюдження фальшивих відео− та аудіозаписів з метою спровокувати заворушення напередодні ключових парламентських виборів, що відбудуться пізніше цього місяця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.

За даними Служби державної безпеки Грузії (СДБ), невстановлені політично афілійовані групи готуються випустити фальшиві записи представників грузинського уряду, які були створені за допомогою штучного інтелекту та інших передових технологій.

Попередження з'явилося на тлі посилення політичної напруженості в Грузії, особливо після прийняття суперечливого закону про "іноземних агентів" раніше цього року, і підкреслює високі ставки навколо виборів, які заплановані на 26 жовтня.

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У заяві СДБ, опублікованій 16 жовтня, стверджується, що мета фальсифікованих записів – "спровокувати конфронтацію між гілками влади і погіршити її відносини з Православною церквою і західними партнерами".

СДБ попереджає, що ті, хто стоїть за цим планом, мають намір представити фальсифіковані записи як витік інформації з самої СДБ, щоб дискредитувати агентство і посіяти розбрат у політичній структурі Грузії.

"Ця провокація покликана розпалити протест і дестабілізувати ситуацію в країні для досягнення політичних цілей", – заявили в СДБ, додавши, що уважно стежать за діяльністю причетних до неї груп і в разі необхідності вдадуться до правових дій.

Влада Грузії неодноразово висловлювала занепокоєння щодо можливих спроб спровокувати в країні "кольорову революцію", подібну до Євромайдану в Україні у 2014 році, і повалення нинішнього уряду південнокавказької країни, хоча жодних конкретних доказів на підтримку цих тверджень не було надано.

Тим часом Тбілісі останнім часом критикують за дедалі тісніші зв'язки з Москвою, а Європейський Союз і Сполучені Штати висловлюють занепокоєння з приводу відступу Грузії від демократії.

За даними ЗМІ, лідери Європейського Союзу збираються заявити Грузії напередодні парламентських виборів цього місяця, що її уряд ставить під загрозу шлях країни до ЄС.

Вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня. Вони зіштовхнули керівну партію з розколотою прозахідною опозицією. За виборчим процесом пильно стежать міжнародні партнери країни.

Нагадаємо, 27 червня лідери країн та урядів ЄС вже заявляли про де-факто призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

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