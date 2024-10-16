В Грузии предупредили о фейковых материалах, призванных спровоцировать беспорядки перед выборами

Грузинские силовики предупредили о вероятном плане распространения фальшивых видео− и аудиозаписей с целью спровоцировать беспорядки накануне ключевых парламентских выборов, которые состоятся позже в этом месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

По данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), неустановленные политически аффилированные группы готовятся выпустить фальшивые записи представителей грузинского правительства, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта и других передовых технологий.

Предупреждение появилось на фоне усиления политической напряженности в Грузии, особенно после принятия противоречивого закона об "иностранных агентах" ранее в этом году, и подчеркивает высокие ставки вокруг выборов, которые запланированы на 26 октября.

Реклама:

В заявлении СДБ, опубликованном 16 октября, утверждается, что цель фальсифицированных записей – "спровоцировать конфронтацию между ветвями власти и ухудшить ее отношения с Православной церковью и западными партнерами".

СГБ предупреждает, что те, кто стоит за этим планом, намерены представить фальсифицированные записи как утечку информации из самой СГБ, чтобы дискредитировать агентство и посеять раздор в политической структуре Грузии.

"Эта провокация призвана разжечь протест и дестабилизировать ситуацию в стране для достижения политических целей", – заявили в СГБ, добавив, что внимательно следят за деятельностью причастных к ней групп и в случае необходимости прибегнут к правовым действиям.

Власти Грузии неоднократно выражали обеспокоенность относительно возможных попыток спровоцировать в стране "цветную революцию", подобную Евромайдану в Украине в 2014 году, и свержение нынешнего правительства южнокавказской страны, хотя никаких конкретных доказательств в поддержку этих утверждений не было предоставлено.

Между тем Тбилиси в последнее время критикуют за все более тесные связи с Москвой, а Европейский Союз и Соединенные Штаты выражают обеспокоенность по поводу отступления Грузии от демократии.

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза собираются заявить Грузии накануне парламентских выборов в этом месяце, что ее правительство ставит под угрозу путь страны в ЕС.

Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.

Напомним, 27 июня лидеры стран и правительств ЕС уже заявляли о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

Читайте также: Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям.