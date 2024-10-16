Росія обіцяє "відчутно" відповісти Норвегії на обмеження консульської роботи

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова розлементувалась через рішення Норвегії обмежити роботу консульських працівників Росії у своїй країні та пообіцяла відповідь.

Про це вона сказала на пресконференції в середу, 16 жовтня, передає "Європейська правда".

Захарова поскаржилась, що "ультимативні вимоги" Норвегії "вкрай ускладнюють функціонування російських закордонних установ" у цій країні.

"Ну, власне кажучи, саме на це ці рішення Осло і спрямовані. Вони фактично паралізують діяльність нашої закордонної установи", – додала вона.

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За словами речниці МЗС Росії, генеральне консульство РФ у Кіркінесі та Баренцбурзі на якийсь час змушене призупинити надання консульських послуг росіянам, а консульський відділ посольства в Осло налічуватиме лише дві людини.

"Наші відчутні – це ми обіцяємо – для норвезької сторони дії у відповідь обов’язково послідують", – пообіцяла Захарова без уточнень.

У квітні минулого року Норвегія вислала 15 співробітників російського посольства, які, за словами норвезького МЗС, були співробітниками розвідки, що діяли під прикриттям.

Тим часом норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією задля покращення безпекової ситуації.

Також Норвегія запроваджує посилені заходи з охорони кордону на сході провінції Фіннмарк, де пролягає спільний кордон із Росією.