Россия обещает "ощутимо" ответить Норвегии на ограничение консульской работы

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подняла шум из-за решения Норвегии ограничить работу консульских работников России в своей стране и пообещала ответ.

Об этом она сказала на пресс-конференции в среду, 16 октября, передает "Европейская правда".

Захарова пожаловалась, что "ультимативные требования" Норвегии "крайне затрудняют функционирование российских зарубежных учреждений" в этой стране.

"Ну, собственно говоря, именно на это решения Осло и направлены. Они фактически парализуют деятельность нашего зарубежного учреждения", – добавила она.

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По словам пресс-секретаря МИД России, генеральное консульство РФ в Киркинесе и Баренцбурге на время вынуждено приостановить предоставление консульских услуг россиянам, а консульский отдел посольства в Осло будет насчитывать только два человека.

"Наши ощутимые – это мы обещаем – для норвежской стороны ответные действия обязательно последуют", – пообещала Захарова без уточнений.

В апреле прошлого года Норвегия выслала 15 сотрудников российского посольства, которые, по словам норвежского МИД, были сотрудниками разведки, действовавшими под прикрытием.

Между тем норвежское правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией для улучшения ситуации с безопасностью.

Также Норвегия вводит усиленные меры по охране границы в провинции Финнмарк, где пролегает общая граница с Россией.