Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів планують провести у листопаді.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу, повідомляє "Європейська правда".

Жан-П’єр зазначила, що у середу президенти України та США проведуть телефонну розмову, у якій обговорять, зокрема, планування зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів.

"Двоє лідерів також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, що пройде наступного місяця, аби продовжувати надавати Україні підтримку, щоб вона взяла гору у цьому конфлікті", – сказала речниця.

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Вона не уточнила, де саме може відбутися зустріч.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.