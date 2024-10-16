Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров планируют провести в ноябре.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, сообщает "Европейская правда".

Жан-Пьер отметила, что в среду президенты Украины и США проведут телефонный разговор, в котором обсудят, в частности, планирование встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров.

"Двое лидеров также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, чтобы она взяла верх в этом конфликте", – сказала пресс-секретарь.

Реклама:

Она не уточнила, где именно может состояться встреча.

Как известно, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн". Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.