Боррель про "план перемоги": Маємо дати Україні сильніші гарантії безпеки

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав "Радіо Свобода" в Брюсселі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського.

Боррель зазначив у коментарі, що варто дочекаємося презентації Володимиром Зеленським його плану лідерам країн ЄС, а також його обговорення.

"Так, маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І, як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою", – зазначив Боррель.

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За словами голови дипломатії ЄС, європейці мають зрозуміти, що "ми забагато вагалися в минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні".

"Тепер нам не треба вагатися. Не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зауважив, єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає", – зауважив він.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

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