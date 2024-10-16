Боррель о "плане победы": Должны дать Украине более сильные гарантии безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Украина нуждается в более мощных гарантиях безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал "Радио Свобода" в Брюсселе, комментируя "план победы" Владимира Зеленского.

Боррель отметил в комментарии, что стоит дождемся презентации Владимиром Зеленским его плана лидерам стран ЕС, а также его обсуждения.

"Да, должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью", – отметил Боррель.

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По словам главы дипломатии ЕС, европейцы должны понять, что "мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную способность Украине".

"Теперь нам не надо колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла затяжная война, длящаяся годами. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров – это победить на поле боя. Другого пути нет", – отметил он.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского, который он представил партнерам и только что раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

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