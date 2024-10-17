Зеленский рассказал, о чем будет договариваться в Брюсселе с ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский вылетел с визитом в Брюссель, где примет участие в заседании Евросовета, проведет встречи в Европарламенте и штаб-квартире НАТО.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении в четверг, сообщает "Европейская правда".

Он сообщил, что представит на саммите ЕС "план победы" – наш "инструмент принуждения России к миру".

"Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", – сказал Зеленский, поблагодарив главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение для Украины принять участие.

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Также у Зеленского будут встречи в Европарламенте – с президентом Робертой Метсолой и с главами политических групп в Европарламенте.

Кроме того, глава государства встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.

"А также мы готовимся к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны. Главное – больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", – отметил президент.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

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