Польща направить нові прикордонні підрозділи на кордон з Білоруссю

У другій половині наступного року на польсько-білоруському кордоні з'являться нові підрозділи Прикордонної служби, спеціально підготовлені для фізичного і безпосереднього захисту кордону.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочек.

Мрочек нагадав, що закон про полегшення повернення до служби в поліції та прикордонній службі запровадив можливість контрактної служби в прикордонній службі.

Саме на цій основі мають бути створені нові загони, призначені для безпосередньої охорони кордону.

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"Процес набору до цих загонів розпочнеться вже за кілька тижнів, після чого відбудеться навчання, а в другій половині наступного року тут, на кордоні, ми матимемо нові прикордонні загони, спеціально призначені для фізичного та безпосереднього захисту кордону", – сказав Мрочек.

Все це для того, додав він, щоб перекрити міграційний маршрут, організований злочинними угрупованнями за підтримки білоруських і російських спецслужб.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів через міграційний тиск режиму Лукашенка на кордоні.

За даними джерел, Брюссель не ініціюватиме жодних каральних процедур проти Польщі, оскільки зараз в ЄС існує згода на дуже суворі заходи щодо міграції.