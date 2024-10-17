У Ризі все ж вирішили демонтувати пам'ятник полководцю часів Російської імперії

Ризька міська рада в четвер схвалила демонтаж і перенесення з публічного простору статуї полководця Російської імперії Михаїла Барклая де Толлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Пам'ятник встановили 1913 року, а 1915 року його демонтували, залишивши тільки постамент. У 2002 році з ініціативи підприємця Євгенія Гомберга на ньому було встановлено копію статуї.

Управління національної культурної спадщини не заперечує проти перенесення пам'ятника, оскільки він не є пам'яткою культури, що охороняється державою. Водночас він має культурну та історичну цінність, тому знищення постаменту неприпустиме.

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Статую після демонтажу згідно з раніше укладеним під час встановлення пам'ятника договором дарування планується повернути Євгенію Гомбергу.

Під час дебатів на засіданні міськради активно на захист пам'ятника виступали депутати Російського союзу Латвії, наприклад, Інна Дьєрі назвала його демонтаж русофобією, дурістю і переписуванням історії. Вона підкреслила, що боротьба з пам'ятниками не зробить вулиці Риги кращими і не принесе місту більше грошей.

Наталія Абола заявила, що ні Александр Пушкін, ні Барклай де Толлі не належать лідеру Росії Владіміру Путіну, при цьому ім'я Барклая де Толлі пов'язане з історією Латвії.

Зі свого боку депутат Давіс Сталтс послався на Службу державної безпеки, яка у своїй доповіді вказала на політику Росії, що використовує встановлення пам'ятників для посилення свого впливу.

Крім того, сьогодні Ризька міська рада підтримала демонтаж і розпилювання надвоє пам'ятника письменнику Андрею Упітсу, який пізніше встановлять "у роздвоєному вигляді" в іншому місці Риги, а також демонтаж пам'ятника Судрабу Еджу.

Невідомі особи у вересні облили фарбою розташовану у Ризі статую полководця Російської імперії Барклая де Толлі, яку перед тим вирішили не прибирати з публічного простору.