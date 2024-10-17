В Риге все же решили демонтировать памятник полководцу времен Российской империи

Рижский городской совет в четверг одобрил демонтаж и перенос из публичного пространства статуи полководца Российской империи Михаила Барклая де Толли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Памятник установили в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника, поскольку он не является памятником культуры, охраняемым государством. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

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Статую после демонтажа согласно ранее заключенному во время установки памятника договору дарения планируется вернуть Евгению Гомбергу.

Во время дебатов на заседании горсовета активно в защиту памятника выступали депутаты Русского союза Латвии, например, Инна Дьери назвала его демонтаж русофобией, глупостью и переписыванием истории. Она подчеркнула, что борьба с памятниками не сделает улицы Риги лучше и не принесет городу больше денег.

Наталья Абола заявила, что ни Александр Пушкин, ни Барклай де Толли не принадлежат лидеру России Владимиру Путину, при этом имя Барклая де Толли связано с историей Латвии.

Со своей стороны депутат Давис Сталтс сослался на Службу государственной безопасности, которая в своем докладе указала на политику России, использующей установку памятников для усиления своего влияния.

Кроме того, сегодня городской совет Риги поддержала демонтаж и распиливание надвое памятника писателю Андрею Упитсу, который позже установят "в раздвоенном виде" в другом месте Риги, а также демонтаж памятника Судрабу Эджу.

Неизвестные лица в сентябре облили краской расположенную в Риге статую полководца Российской империи Барклая де Толли, которую перед тем решили не убирать из публичного пространства.