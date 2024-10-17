Службі безпеки Молдови довелось спростовувати фейк про блокування нелояльних до влади ЗМІ

Служба інформації і безпеки Молдови (СІБ) заперечила свою причетність до нібито документа СІБ про наміри блокувати критичні до влади ЗМІ.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Молдові почав поширюватися нібито наказ СІБ про те, що служба проводить аудит медіа, що поширюють "опозиційні погляди" і "публікації з критикою дії влади", і за підсумками перевірки деякі ЗМІ можуть заблокувати.

СІБ у своєму коментарі назвала документ фейком та зазначила, що пошта, з якої зроблена розсилка, не має відношення до СІБ.

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"Інформація не відповідає дійсності, а явною метою її поширення є завдання шкоди іміджу та авторитету служби… Підтверджуємо рішучість зберігати нейтралітет і неупередженість у повсякденній роботі та зосереджуватись на виконанні своїх завдань, що стосуються виключно національної безпеки, у суворій відповідності законодавству", – заявили у комюніке.

Днями МЗС Молдови заявило, що в Росії можуть організувати незаконне підвезення виборців до дільниць у спробі вплинути на результати молдовських президентських виборів.

Поліція та СІБ заявили, що десятки молодих людей із Молдови пройшли інструктаж у Москві, щоб влаштовувати масові заворушення на акціях протесту напередодні виборів президента і конституційного референдуму про вступ до ЄС, що відбудуться у неділю 20 жовтня.

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Раніше "ЄвроПравда" розповідала, як Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.