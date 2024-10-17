Службе безопасности Молдовы пришлось опровергать фейк о блокировании нелояльных к власти СМИ

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) отрицает свою причастность к якобы документу СИБ о намерениях блокировать критические к власти СМИ.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Молдове начал распространяться якобы приказ СИБ о том, что служба проводит аудит медиа, распространяющих "оппозиционные взгляды" и "публикации с критикой действия власти", и по итогам проверки некоторые СМИ могут заблокировать.

СИБ в своем комментарии назвала документ фейком и отметила, что адрес, с которого сделана рассылка, не имеет отношения к СИБ.

Реклама:

"Информация не соответствует действительности, а явной целью ее распространения является нанесение вреда имиджу и авторитету службы... Подтверждаем решимость сохранять нейтралитет и беспристрастность в повседневной работе и сосредоточиться на выполнении своих задач, касающихся исключительно национальной безопасности, в строгом соответствии с законодательством", – заявили в коммюнике.

На днях МИД Молдовы заявил, что в России могут организовать незаконный подвоз избирателей к участкам в попытке повлиять на результаты молдовских президентских выборов.

Полиция и СИБ заявили, что десятки молодых людей из Молдовы прошли инструктаж в Москве, чтобы устраивать массовые беспорядки на акциях протеста накануне выборов президента и конституционного референдума о вступлении в ЕС, которые состоятся в воскресенье 20 октября.

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему Выборы или ВОЙНА? Что Кремль готовит для Молдовы после 20 октября.

Ранее "ЕвроПравда" рассказывала, как Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.