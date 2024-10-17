З початку року військові РФ затримали майже 60 громадян Грузії на межі з окупованими територіями

За неповний 2024 рік російські військові затримали на межі з окупованими територіями Грузії 58 грузинських громадян.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда", таку інформацію надала Служба держбезпеки Грузії у відповіді на депутатський запит.

СДБ повідомила, що станом на 2 жовтня було відомо про затримання військовими РФ на межі з окупованими територіями Грузії 58 осіб: 31 – біля окупованого Цхінвальського регіону (Південної Осетії), і 27 – біля Абхазії.

Затримання сталися уздовж лінії розмежування, що прилягає до сіл муніципалітетів Душеті, Каспі, Горі, Карелі; на межі з Абхазією – в районі Зугдідського і Цаледжихського муніципалітету.

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Скількох грузинів із цих затриманих вдалося повернути додому, не згадують.

Нагадаємо, уздовж межі з окупованими регіонами з 2008 року триває процес так званої "бордеризації" – одностороннього маркування кордону окупаційною адміністрацією разом з російськими військовими.

"Кордон" свавільно проводять через села, городи, пасовища тощо, нерідко посуваючи лінію розмежування вглиб території Грузії, а місцевих мешканців затримують за "порушення кордону" через спроби навідати рідних чи користуватись своєю власністю.

Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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