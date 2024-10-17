С начала года военные РФ задержали почти 60 граждан Грузии на границе с оккупированными территориями

За неполный 2024 год российские военные задержали на границе с оккупированными территориями Грузии 58 грузинских граждан.

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", такую информацию предоставила Служба госбезопасности Грузии в ответе на депутатский запрос.

СГБ сообщила, что по состоянию на 2 октября было известно о задержании военными РФ на границе с оккупированными территориями Грузии 58 человек: 31 – возле оккупированного Цхинвальского региона (Южной Осетии), и 27 – возле Абхазии.

Задержания произошли вдоль линии разграничения, прилегающей к селам муниципалитетов Душети, Каспи, Гори, Карели; на границе с Абхазией – в районе Зугдидского и Цаледжихского муниципалитета.

Реклама:

Сколько грузин из этих задержанных удалось вернуть домой, не упоминается.

Напомним, вдоль границы с оккупированными регионами с 2008 года продолжается процесс так называемой "бордеризации" – односторонней маркировки границы оккупационной администрацией вместе с российскими военными.

"Границу" произвольно проводят через села, огороды, пастбища и т.д., нередко отодвигая линию разграничения вглубь территории Грузии, а местных жителей задерживают за „нарушение границы" при попытке посетить родных или пользоваться своей собственностью.

Недавно Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация " на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

Читайте также: Возвращение территорий в обмен на разрыв с Западом? Как Кремль может отблагодарить власти Грузии.