Суд у Франції постановив заблокувати низку порносайтів

Апеляційний суд Парижа в четвер, 17 жовтня, ухвалив рішення про повне блокування кількох порнографічних сайтів, зокрема Xhamster і Tukif, через те, що вони не впровадили надійні системи перевірки віку користувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Французький суд постановив, що загальний інтерес дітей є "головним міркуванням, яке може виправдати порушення інших прав, зокрема свободи вираження поглядів або комунікації".

"Надання пріоритету захисту приватного життя повнолітніх споживачів шляхом виключення перевірки віку несумісне із захистом неповнолітніх", – йдеться в рішенні, яке цитує Politico.

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Виконавчий директор асоціації e-Enfance Жюстін Атлан, яка представляла інтереси позивачів, назвала рішення Апеляційного суду Франції знаковим.

За словами Атлан, порносайти мають 15 днів, щоб впровадити дієвий віковий контроль користувачів, інакше блокування сайтів триватиме.

Раніше у Франції засуджували рішення соцмережі X (Twitter) дозволити публікацію порнографічного контенту в себе.

На рівні ЄС, як відомо, деякі порносайти, що мають велику відвідуваність, підпадають під особливий статус регулювання.