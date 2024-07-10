ЄС присвоїв особливий статус порносайту XNXX

Європейська комісія присвоїла сайту з контентом для дорослих XNXX статус "дуже великої онлайн-платформи" (VLOP) відповідно до Акта про цифрові послуги (DSA), який передбачає посилене регулювання.

Про це, як пише "Європейська правда", Єврокомісія оголосила в середу, 10 липня.

У Єврокомісії встановили, що XNXX у середньому на місяць відвідують 45 мільйонів користувачів на території Євросоюзу. Цей показник "перевищує поріг DSA для визначення платформи як VLOP", ідеться в повідомленні.

Тепер XNXX повинен "буде дотримуватися найсуворіших правил, передбачених DSA, протягом чотирьох місяців з моменту отримання повідомлення", каже Європейська комісія. Серед іншого, сайт можуть оштрафувати в ЄС за неправильну, неповну або оманливу інформацію.

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"XNXX також повинен належним чином оцінювати та пом'якшувати будь-які системні ризики, пов'язані з їхніми послугами, такі як ризики, пов'язані з поширенням незаконного контенту або негативним впливом на психічне та фізичне здоров'я користувача", – йдеться в повідомленні.

Раніше Єврокомісія присвоїла статус "дуже великих онлайн-платформ" для трьох інших порносайтів – Pornhub, Stripchat і XVideos. Pornhub і Xvideos оскаржили цей статус у Суді Європейського Союзу.

Загалом статус VLOP у ЄС мають 25 платформ.

Акт про цифрові послуги, що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів, набув чинності восени 2023 року.