Суд во Франции постановил заблокировать ряд порносайтов

Апелляционный суд Парижа в четверг, 17 октября, принял решение о полной блокировке нескольких порнографических сайтов, в частности Xhamster и Tukif, из-за того, что они не внедрили надежные системы проверки возраста пользователей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Французский суд постановил, что общий интерес детей является "главным соображением, которое может оправдать нарушение других прав, в частности свободы выражения мнений или коммуникации".

"Предоставление приоритета защиты частной жизни совершеннолетних потребителей путем исключения проверки возраста несовместимо с защитой несовершеннолетних", – говорится в решении, которое цитирует Politico.

Реклама:

Исполнительный директор ассоциации e-Enfance Жюстин Атлан, которая представляла интересы истцов, назвала решение Апелляционного суда Франции знаковым.

По словам Атлан, у порносайтов есть 15 дней, чтобы внедрить действенный возрастной контроль пользователей, иначе блокировка сайтов будет продолжаться.

Ранее во Франции осуждали решение соцсети X (Twitter) разрешить публикацию порнографического контента у себя.

На уровне ЕС, как известно, некоторые порносайты, имеющие большую посещаемость, подпадают под особый статус регулирования.