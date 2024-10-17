Лідер опозиційної партії в Угорщині втратить мандат через кримінальний вирок

Апеляційний суд Будапешта остаточно визнав лідера угорської опозиційної партії Momentum Андраша Фекете-Дьора винним у насильстві стосовно державного службовця, що призведе до втрати ним депутатського мандата – вперше з 1989 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blikk.

Фекете-Дьора судили за інцидент у грудні 2018 року, коли він кинув димову шашку в поліцейських під час протесту біля парламенту Угорщини.

Суд першої інстанції засудив опозиціонера за статтею про насильство стосовно державного службовця, встановивши, що димова шашка призвела до утруднення дихання в поліцейських. Але апеляція скасувала вирок.

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Нині ж апеляційний суд Будапешта остаточно підтвердив обвинувальний вирок лідеру опозиційної партії Угорщини.

Фото: Telex

Рішення суду також означає, що, відповідно до законодавства Угорщини, Фекете-Дьора позбавлять депутатського мандата, який він отримав у 2022 році як лідер списку партії Momentum.

"Це абсолютно нова ситуація, оскільки після зміни режиму (у 1989 році. – Ред.) ще не було жодного прикладу, щоб чинного депутата позбавляли мандата за протест проти влади", – пише Blikk.

У партії Momentum уже вирішили, що замість Фекете-Дьора делегують до парламенту Угорщини євродепутатку Каталін Чех, а лідер політсили продовжить діяльність без мандата, чого вирок не забороняє.

"Я став першим політичним в'язнем після зміни режиму за те, що протестував у спосіб, який не влаштовував владу, проти закону про рабство, який калічив людей", – прокоментував свій вирок Фекете-Дьор.

Днями стало відомо, що спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер оштрафував лідера опозиційної партії "Демократична коаліція" Ференца Дюрчаня на 14 мільйонів форинтів (майже 35 тисяч євро) за критику прем’єра Віктора Орбана в сесійній залі.