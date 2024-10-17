Лидер оппозиционной партии в Венгрии потеряет мандат из-за уголовного приговора

Апелляционный суд Будапешта окончательно признал лидера венгерской оппозиционной партии Momentum Андраша Фекете-Дьора виновным в насилии в отношении государственного служащего, что приведет к потере им депутатского мандата – впервые с 1989 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blikk.

Фекете-Дьора судили за инцидент в декабре 2018 года, когда он бросил дымовую шашку в полицейских во время протеста возле парламента Венгрии.

Суд первой инстанции осудил оппозиционера по статье о насилии в отношении государственного служащего, установив, что дымовая шашка привела к затруднению дыхания у полицейских. Но апелляция отменила приговор.

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Сейчас же апелляционный суд Будапешта окончательно подтвердил обвинительный приговор лидеру оппозиционной партии Венгрии.

Фото: Telex

Решение суда также означает, что, согласно законодательству Венгрии, Фекете-Дьора лишат депутатского мандата, который он получил в 2022 году как лидер списка партии Momentum.

"Это совершенно новая ситуация, поскольку после смены режима (в 1989 году. – Ред.) еще не было ни одного примера, чтобы действующего депутата лишали мандата за протест против власти", – пишет Blikk.

В партии Momentum уже решили, что вместо Фекете-Дьора делегируют в парламент Венгрии евродепутата Каталин Чех, а лидер политсилы продолжит деятельность без мандата, чего приговор не запрещает.

"Я стал первым политическим заключенным после смены режима за то, что протестовал способом, который не устраивал власть, против закона о рабстве, который калечил людей", – прокомментировал свой приговор Фекете-Дьор.

На днях стало известно, что спикер парламента Венгрии Ласло Кьовер оштрафовал лидера оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Ференца Дюрчаня на 14 миллионов форинтов (почти 35 тысяч евро) за критику премьера Виктора Орбана в сессионном зале.