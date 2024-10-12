В Угорщині лідеру опозиційної партії виписали мільйонний штраф за критику Орбана
Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер оштрафував лідера опозиційної партії "Демократична коаліція" Ференца Дюрчаня на 14 мільйонів форинтів (майже 35 тисяч євро) за критику прем’єра Віктора Орбана в сесійній залі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Ще минулого тижня у виступі перед початком парламентського засідання Дюрчань сказав, що Орбан "продав власну честь, він остаточно продав честь своєї країни, він продав незалежність і автономію своєї країни".
"Сьогодні Угорщина має зрадницький уряд і зрадницького прем'єр-міністра", – додав опозиційний політик.
Тоді це викликало бурхливий обмін думками між Кьовером і Дюрчанем, у результаті чого спікер парламенту забрав слово в опозиціонера й наказав йому сісти на місце.
Лідер "Демократичної коаліції" заявив, що мільйонний штраф багато що говорить про угорський парламентаризм і Ласло Кьовера, а також пообіцяв оскаржити штраф аж до Європейського суду з прав людини.
Минулого тижня угорський опозиційний активіст із "Демократичної коаліції" спробував зірвати пресконференцію Орбана в Європарламенті, перервавши її вигуками "Продав країну Путіну та Сі Цзіньпіну".
Читайте більше про те, як візит у Страсбург став катастрофою для лідера Угорщини.