Чотири країни НАТО розроблять крилату ракету з дальністю понад 500 км

Польща, Франція, Німеччина та Італія підписали протокол про наміри розробити крилату ракету з дальністю понад 500 кілометрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Міністри оборони цих країн підписали протокол про наміри з цього приводу на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Це дає початок ініціативі з розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю понад 500 км.

Ці ракети мали б заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка, на думку цих країн, була виявлена ​​війною в Україні.

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"Мета – налагодити співпрацю у розвитку нашої ключової спроможності у сфері глибоких ударів, а в майбутньому – спільні проєкти над конкретними рішеннями, які дозволять заповнити прогалини, зменшити витрати та скоротити терміни реалізації", – повідомили у польському Міністерстві національної оборони.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії заявили, що РФ буде виробляти "насамперед військову відповідь" на плани США розмістити ракети "Томагавк" у Німеччині.

США та Німеччина раніше домовились, що "Томагавки" розмістять у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Перед цим США оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.