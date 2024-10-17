Британия присоединится к европейской инициативе по разработке дальнобойной ракеты
Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о присоединении Лондона к инициативе европейских стран по разработке дальнобойной ракеты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 17 октября, Гили заявил о "обязательстве Великобритании по программе ракет дальнего радиуса действия", которое приняли Германия, Франция, Польша и несколько других стран.
Он не уточнил дальность действия запланированного оружия или другие детали, сказав, что эти вопросы еще не решены.
"Это дальнобойное вооружение сопоставимо со средствами, которые многие из нас уже имеют и могут использовать", – сказал британский министр, добавив, что инициатива также является частью усилий НАТО, направленных на усиление собственного сдерживания и защиты Европы.
Напомним, на июльском саммите Альянса в Вашингтоне Франция, Германия, Италия и Польша подписали письмо о намерениях разрабатывать ракеты с дальностью действия более 500 километров.
Тогда неофициально сообщалось, что речь идет о новой крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 километров, что должно удовлетворить потребности НАТО в таких средствах.
О дальнобойных ракетах начали активно говорить после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда Москва применяла их для разрушения украинских городов и энергетической инфраструктуры.
Сейчас в Европе дальнобойные способности представлены прежде всего ракетами, запускаемыми истребителями – британские Storm Shadow, французские Scalp и немецкие Taurus с дальностью полета около 500 километров.
Кроме того, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении дальнобойных ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по Альянсу.