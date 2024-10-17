Британия присоединится к европейской инициативе по разработке дальнобойной ракеты

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о присоединении Лондона к инициативе европейских стран по разработке дальнобойной ракеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 17 октября, Гили заявил о "обязательстве Великобритании по программе ракет дальнего радиуса действия", которое приняли Германия, Франция, Польша и несколько других стран.

Он не уточнил дальность действия запланированного оружия или другие детали, сказав, что эти вопросы еще не решены.

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"Это дальнобойное вооружение сопоставимо со средствами, которые многие из нас уже имеют и могут использовать", – сказал британский министр, добавив, что инициатива также является частью усилий НАТО, направленных на усиление собственного сдерживания и защиты Европы.

Напомним, на июльском саммите Альянса в Вашингтоне Франция, Германия, Италия и Польша подписали письмо о намерениях разрабатывать ракеты с дальностью действия более 500 километров.

Тогда неофициально сообщалось, что речь идет о новой крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 километров, что должно удовлетворить потребности НАТО в таких средствах.

О дальнобойных ракетах начали активно говорить после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда Москва применяла их для разрушения украинских городов и энергетической инфраструктуры.

Сейчас в Европе дальнобойные способности представлены прежде всего ракетами, запускаемыми истребителями – британские Storm Shadow, французские Scalp и немецкие Taurus с дальностью полета около 500 километров.

Кроме того, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении дальнобойных ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по Альянсу.