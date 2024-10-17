МЗС спростувало плани України нібито розробити ядерну зброю

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував повідомлення німецького видання Bild щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Bild опублікували на сайті МЗС.

Речник зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна була і залишається "відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу".

"Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень ДНЯЗ і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження", – підкреслив він.

Реклама:

Водночас, нагадав Тихий, держава-агресор – Росія – вдається до "безвідповідальної та небезпечної риторики" на тему зброї масового знищення, а також "створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України".

"На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобов’язання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами", – зазначив речник МЗС.

Раніше в четвер Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Після цього журналіст німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке повідомив з посиланням на "неназваного українського посадовця", що Україна нібито готова за кілька тижнів розробити ядерну зброю для застосування проти Росії.

Зеленський пізніше уточнив свої слова, зазначивши, що Україна не має планів розробляти ядерну зброю і вважає НАТО єдиною альтернативою забезпечення своєї безпеки.