Зеленський заперечив плани відновлення ядерної зброї в Україні
Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 19:44 —
Президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає намірів відновлювати ядерний арсенал, коментуючи зроблену ним раніше заяву про зустріч із Дональдом Трампом.
Про це він сказав на пресконференцїі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі, передає "Європейська правда".
Глава держави наголосив, що в Україні "ніколи не говорили про те, що збираємось створювати ядерну зброю чи щось таке".
"Я казав, що коли Будапештський меморандум був підписаний дуже поважними й потужними ядерними державами, там було написано, що Україна віддає ядерну зброю і матиме від цих дуже поважних держав, зокрема – в той час – Росії, Китаю, США, забезпечені територіальну цілісність і суверенітет", – додав Зеленський. Слід зауважити, що насправді Китай не підписував Будапештський меморандум і не є його стороною. Втім, наприкінці 1994 року Пекін зробив заяву, яку нерідко трактують як часткове приєднання до цього документу.
Далі глава держави нагадав, що Будапештський меморандум не вберіг Україну від військової агресії з боку Росії.
"Це означає, що це не дуже хороша "безпекова парасолька" для нас. Саме тому я не маю альтернативи, окрім НАТО. Це мій сигнал. Але ми не займаємось ядерною зброєю", – підкреслив він.
Після цього Рютте додав, що Україна "буде в НАТО, і поки цього не станеться, ми гарантуватимемо, що Україна буде мати все необхідне, аби перемогти".
Раніше в четвер Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.
Після цього журналіст німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке повідомив з посиланням на "неназваного українського посадовця", що Україна нібито готова за кілька тижнів розробити ядерну зброю для застосування проти Росії.
Читайте також архівний матеріал "ЄвроПравди" про Будапештський меморандум і можливість України відновити ядерний арсенал.