Зеленський заперечив плани відновлення ядерної зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає намірів відновлювати ядерний арсенал, коментуючи зроблену ним раніше заяву про зустріч із Дональдом Трампом.

Про це він сказав на пресконференцїі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Глава держави наголосив, що в Україні "ніколи не говорили про те, що збираємось створювати ядерну зброю чи щось таке".

"Я казав, що коли Будапештський меморандум був підписаний дуже поважними й потужними ядерними державами, там було написано, що Україна віддає ядерну зброю і матиме від цих дуже поважних держав, зокрема – в той час – Росії, Китаю, США, забезпечені територіальну цілісність і суверенітет", – додав Зеленський. Слід зауважити, що насправді Китай не підписував Будапештський меморандум і не є його стороною. Втім, наприкінці 1994 року Пекін зробив заяву, яку нерідко трактують як часткове приєднання до цього документу.

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Далі глава держави нагадав, що Будапештський меморандум не вберіг Україну від військової агресії з боку Росії.

"Це означає, що це не дуже хороша "безпекова парасолька" для нас. Саме тому я не маю альтернативи, окрім НАТО. Це мій сигнал. Але ми не займаємось ядерною зброєю", – підкреслив він.

Після цього Рютте додав, що Україна "буде в НАТО, і поки цього не станеться, ми гарантуватимемо, що Україна буде мати все необхідне, аби перемогти".

Раніше в четвер Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Після цього журналіст німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке повідомив з посиланням на "неназваного українського посадовця", що Україна нібито готова за кілька тижнів розробити ядерну зброю для застосування проти Росії.

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