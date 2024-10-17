МИД опроверг планы Украины якобы разработать ядерное оружие

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий опроверг сообщение немецкого издания Bild о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Bild опубликовали на сайте МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украина была и остается "преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала".

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения", – подчеркнул он.

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В то же время, напомнил Тихий, государство-агрессор – Россия – прибегает к "безответственной и опасной риторике" на тему оружия массового уничтожения, а также "создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины".

"В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными акторами", – отметил представитель МИД.

Ранее в четверг Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

После этого журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рьопке сообщил со ссылкой на "неназванного украинского чиновника", что Украина якобы готова за несколько недель разработать ядерное оружие для применения против России.

Зеленский позже уточнил свои слова, отметив, что Украина не имеет планов разрабатывать ядерное оружие и считает НАТО единственной альтернативой обеспечения своей безопасности.