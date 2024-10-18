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Поліція Берліна просить мешканців планувати більше часу на поїздки на тлі візиту Байдена

Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 10:05 — Уляна Кричковська

Поліція німецького Берліна радить мешканцям міста виділити більше час для поїздок та "залишатися розслабленими" внаслідок обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена.

Про це йдеться у дописі правоохоронців у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У зв'язку з візитом Байдена до Берліна та пов'язаними з ним обмеженнями руху поліція радить людям виділити більше часу для поїздок. 

Візит буде відчутним в автомобільному русі та громадському транспорті, проінформувала поліція.

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"Заплануйте трохи більше часу для всіх поїздок сьогодні і залишайтеся розслабленими", – додали правоохоронці.

Як зазначило видання Spiegel, масштабні заходи безпеки спричиняють перекриття доріг і скасування поїздів швидкісної залізниці та регіональних поїздів. 

"Постраждало" також залізничне сполучення на далекі відстані, а особливо посилені заходи безпеки навколо Потсдамської площі, де Байден зупинився в готелі "Рітц-Карлтон".

Як відомо, пізно ввечері у четвер, 17 жовтня, Байден прибув до Берліна для короткого візиту.

Очікується, що у п'ятницю, 18 жовтня, він проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

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Німеччина Байден США
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