Поліція Берліна просить мешканців планувати більше часу на поїздки на тлі візиту Байдена

Поліція німецького Берліна радить мешканцям міста виділити більше час для поїздок та "залишатися розслабленими" внаслідок обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена.

Про це йдеться у дописі правоохоронців у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У зв'язку з візитом Байдена до Берліна та пов'язаними з ним обмеженнями руху поліція радить людям виділити більше часу для поїздок.

Візит буде відчутним в автомобільному русі та громадському транспорті, проінформувала поліція.

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"Заплануйте трохи більше часу для всіх поїздок сьогодні і залишайтеся розслабленими", – додали правоохоронці.

Як зазначило видання Spiegel, масштабні заходи безпеки спричиняють перекриття доріг і скасування поїздів швидкісної залізниці та регіональних поїздів.

"Постраждало" також залізничне сполучення на далекі відстані, а особливо посилені заходи безпеки навколо Потсдамської площі, де Байден зупинився в готелі "Рітц-Карлтон".

Як відомо, пізно ввечері у четвер, 17 жовтня, Байден прибув до Берліна для короткого візиту.

Очікується, що у п'ятницю, 18 жовтня, він проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.